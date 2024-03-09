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МБА нанесла «Минску» очередное поражение в матче Единой лиги

МБА нанесла «Минску» очередное поражение в матче Единой лиги
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В Минске закончился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Минском» и московской МБА. Со счётом 73:60 победу одержала команда гостей.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Самым результативным игроком в белорусском клубе стал разыгрывающий Джарред Огунгбеми-Джексон, на счету которого 22 очка. У москвичей чаще всех отличался защитник Даниил Касаткин, набравший 21 результативный балл. Также по 13 очков набрали форвард Андрей Лопатин и центровой Евгений Минченко.

И МБА, и «Минск» — андердоги. Команда из Беларуси занимает восьмое, последнее место в турнирной таблицы группы Б, не одержав ни одной победы в текущем сезоне. Московский клуб находится строчкой выше, имея в активе 10 побед и 21 поражение.

В следующем матче «Минск» встретится с «Самарой» на домашней арене. МБА на выезде сыграет с «Уралмашем».

Единая лига ВТБ . Группа Б
09 марта 2024, суббота. 15:00 МСК
Минск
Минск
Окончен
60 : 73
МБА
Москва
Минск: Коско, Огунгбени-Джексон, Борисевич, Мотовилов, Стубеда, Шливанчанин, Микульский, Смит, Дуду, Чебашек, Куратник, Аладко
МБА: Исмаилов, Хоменко, Голдырев, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Лопатин, Валиев, Якушин, Коновалов
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