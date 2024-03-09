«Каждая победа на вес золота». Карасёв — о матче МБА с «Минском» в Единой лиге

Главный тренер московской МБА Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с белорусским «Минском».

«Для нас каждая победа на вес золота, в том числе и в моральном плане – это стимул для игроков ещё больше работать. Первые две четверти были очень качественными и по защите, и по нападению, делали всё правильно, набрали больше 50 очков, а вот цифры второй половины, конечно, ужасают: в третьей десятиминутки мы набрали восемь очков и сделали восемь потерь. Хорошо, что у нас был определённый запас по счёту, плюс смогли собраться и показать защиту в концовке», – приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.

МБА обыграла «Минск» со счётом 73:60. На данный момент МБА занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б» Единой лиги с 10 победами при 21 поражении. В свою очередь, «Минск» потерпел 31 поражение кряду в регулярном чемпионате и замыкает турнирную таблицу.