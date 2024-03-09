«Парма» дома вырвала победу у УНИКСа в матче Единой лиги

Завершился матч Единой лиги ВТБ между «Пармой» и БК УНИКС. Встреча прошла в Перми на арене УДС Молот им. Виктора Лебедева. Хозяева одержали победу со счётом 82:80.

Первую четверть со счётом 24:20 выиграл УНИКС. Во второй десятиминутке «Парма» была сильнее – 28:23. В третьей четверти гости снова были сильнее – 19:14. К заключительной четверти УНИКС вёл четыре очка, но «Парма» держалась рядом и буквально на последней минуте игры вырвала победу со счётом 82:80.

Самым результативным игроком матча стал игрок УНИКСа Ненад Димитриевич — на его счету 24 очка, три подбора, четыре передачи. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Би Джей Джонсон (20 очков, пять подборов, один ассист) и Си Джей Брайс (20 очков, четыре подбора, один ассист).