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Парма — УНИКС. Прямая трансляция
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«Парма» дома вырвала победу у УНИКСа в матче Единой лиги

«Парма» дома вырвала победу у УНИКСа в матче Единой лиги
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Завершился матч Единой лиги ВТБ между «Пармой» и БК УНИКС. Встреча прошла в Перми на арене УДС Молот им. Виктора Лебедева. Хозяева одержали победу со счётом 82:80.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Первую четверть со счётом 24:20 выиграл УНИКС. Во второй десятиминутке «Парма» была сильнее – 28:23. В третьей четверти гости снова были сильнее – 19:14. К заключительной четверти УНИКС вёл четыре очка, но «Парма» держалась рядом и буквально на последней минуте игры вырвала победу со счётом 82:80.

Самым результативным игроком матча стал игрок УНИКСа Ненад Димитриевич — на его счету 24 очка, три подбора, четыре передачи. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Би Джей Джонсон (20 очков, пять подборов, один ассист) и Си Джей Брайс (20 очков, четыре подбора, один ассист).

Единая лига ВТБ . Группа А
09 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
82 : 80
УНИКС
Казань
Парма: Брайс, Джонсон, Соломон, Ильницкий, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Морозов, Платунов, Тучков, Чебуркин, Фирсов
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Лабери, Зайцев, Найт, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев, Грин
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