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Зоран Лукич прокомментировал победу «Пари Нижний Новгород» над «Астаной»

Зоран Лукич прокомментировал победу «Пари Нижний Новгород» над «Астаной»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал победу своих подопечных в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В первой половине наша команда играла с максимальным фокусом и контролировала детали, о которых договорились. Это был отличный баскетбол! Играли с настроем, чётко знали, чего хотим, читали ситуации.

Честно скажу, я как тренер не люблю, когда в первой половине появляется такое большое преимущество. Оно расслабляет, начинаются отмашки, ошибки и моменты, которые могут перевернуть игру. К счастью, этого не случилось. Доиграли, как договаривались, и взяли победу, причём даже с преимуществом по очкам, которое впоследствии может сыграть свою роль», – приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги.

Напомним, «Нижний Новгород» на домашнем паркете обыграл «Астану» со счётом 94:72. Эта победа стала третьей кряду в регулярном чемпионате для подопечных Лукича. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Кендалл Смит, который набрал 21 очко и добавил к ним шесть результативных передач.

На данный момент «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б». «Астана», в свою очередь, расположилась на пятой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа Б
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
94 : 72
Астана
Астана
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Смит, Чадов, Понкрашов, Новакович, Стребков, Беленицкий, Гафуров, Близнюк, Воронцевич, Бабурин, Зоткин
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Дэвис, Пушица, Щербак, Скиппер-Браун, Хэмм, Марчук, Марчук, Андерсон, Айткали, Майдекин
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