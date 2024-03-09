Зоран Лукич прокомментировал победу «Пари Нижний Новгород» над «Астаной»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал победу своих подопечных в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной».

«В первой половине наша команда играла с максимальным фокусом и контролировала детали, о которых договорились. Это был отличный баскетбол! Играли с настроем, чётко знали, чего хотим, читали ситуации.

Честно скажу, я как тренер не люблю, когда в первой половине появляется такое большое преимущество. Оно расслабляет, начинаются отмашки, ошибки и моменты, которые могут перевернуть игру. К счастью, этого не случилось. Доиграли, как договаривались, и взяли победу, причём даже с преимуществом по очкам, которое впоследствии может сыграть свою роль», – приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги.

Напомним, «Нижний Новгород» на домашнем паркете обыграл «Астану» со счётом 94:72. Эта победа стала третьей кряду в регулярном чемпионате для подопечных Лукича. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Кендалл Смит, который набрал 21 очко и добавил к ним шесть результативных передач.

На данный момент «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б». «Астана», в свою очередь, расположилась на пятой строчке.