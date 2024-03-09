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«Мы допустили множество ошибок». Такианос — о поражении «Астаны» от «Нижнего Новгорода»

«Мы допустили множество ошибок». Такианос — о поражении «Астаны» от «Нижнего Новгорода»
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Главный тренер казахстанской «Астаны» Фотис Такианос поделился мнением о том, как проходил матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«К сожалению, уже со старта матча мы допустили множество ошибок на подборе и дали сопернику почувствовать свой бросок. Уже в первой половине «Пари НН» забил 11 трёхочковых бросков и создал для себя комфортное преимущество. Наша защита, очевидно, была не на высоте.

Во второй половине постарались добавить прессинга, благодаря чему соперник смог оформить лишь одно дальнее попадание. Разница по очкам немного сократилась, но у нас появились проблемы с перебором фолов, к тому же во второй половине начала сказываться усталость», – приводит слова Такианоса официальный сайт Единой лиги.

Напомним, «Нижний Новгород» на домашнем паркете обыграл «Астану» со счётом 94:72. Эта победа стала третьей кряду в регулярном чемпионате для подопечных Зорана Лукича. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Кендалл Смит, который набрал 21 очко и добавил к ним шесть результативных передач.

На данный момент «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б». «Астана», в свою очередь, расположилась на пятой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа Б
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
94 : 72
Астана
Астана
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Смит, Чадов, Понкрашов, Новакович, Стребков, Беленицкий, Гафуров, Близнюк, Воронцевич, Бабурин, Зоткин
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Дэвис, Пушица, Щербак, Скиппер-Браун, Хэмм, Марчук, Марчук, Андерсон, Айткали, Майдекин
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