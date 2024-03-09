Легионер УНИКСа Джален Рейнольдс оформил личное достижение в Единой лиге

Центровой казанского УНИКСа Джален Рейнольдс в матче с «Пармой» во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ оформил личное достижение.

По информации пресс-службы Единой лиги, матч с «Пармой» стал для Рейнольдса 100-м в чемпионате. Баскетболист впервые сыграл в турнире в сезоне-2018/2019 за санкт-петербургский «Зенит».

Напомним, УНИКС уступил на выезде «Парме» со счётом 80:82. Рейнольдс набрал 12 очков и сделал один подбор.

Отметим, в прошлом сезоне Рейнольдс стал лучшим шестым игроком Единой лиги.

В составе УНИКСа Рейнольдс в прошлом году стал чемпионом. Казанский клуб в финальной серии обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1. Для УНИКСа это чемпионство является первым в истории Единой лиги.