«Пари Нижний Новгород» установил клубный рекорд сезона в Единой лиге

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» установил новый клубный рекорд в Единой лиге ВТБ в матче второго этапа регулярного чемпионата с казахстанской «Астаной». Об этом сообщила пресс-служба лиги.

По информации источника, нижегородцы в первой половине встречи набрали 58 очков, тем самым установив рекорд сезона по результативности в первых двух четвертях. Ранее рекорд «Нижнего Новгорода» был 51 очко за 20 минут в матче с «Минском» в первом этапе Единой лиги.

Напомним, «Нижний Новгород» на домашнем паркете обыграл «Астану» со счётом 94:72. Эта победа стала третьей кряду в регулярном чемпионате для подопечных Зорана Лукича. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Кендалл Смит, который набрал 21 очко и добавил к ним шесть результативных передач.

На данный момент «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б». «Астана», в свою очередь, расположилась на пятой строчке.