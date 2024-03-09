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«Пари Нижний Новгород» установил клубный рекорд сезона в Единой лиге

«Пари Нижний Новгород» установил клубный рекорд сезона в Единой лиге
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Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» установил новый клубный рекорд в Единой лиге ВТБ в матче второго этапа регулярного чемпионата с казахстанской «Астаной». Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

По информации источника, нижегородцы в первой половине встречи набрали 58 очков, тем самым установив рекорд сезона по результативности в первых двух четвертях. Ранее рекорд «Нижнего Новгорода» был 51 очко за 20 минут в матче с «Минском» в первом этапе Единой лиги.

Напомним, «Нижний Новгород» на домашнем паркете обыграл «Астану» со счётом 94:72. Эта победа стала третьей кряду в регулярном чемпионате для подопечных Зорана Лукича. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Кендалл Смит, который набрал 21 очко и добавил к ним шесть результативных передач.

На данный момент «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б». «Астана», в свою очередь, расположилась на пятой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа Б
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
94 : 72
Астана
Астана
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Смит, Чадов, Понкрашов, Новакович, Стребков, Беленицкий, Гафуров, Близнюк, Воронцевич, Бабурин, Зоткин
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Дэвис, Пушица, Щербак, Скиппер-Браун, Хэмм, Марчук, Марчук, Андерсон, Айткали, Майдекин
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