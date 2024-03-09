«Нужно навязывать жёсткий баскетбол». Александр Щербенёв — о предстоящем матче с ЦСКА

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев считает, что в предстоящем матче его команды с ЦСКА в розыгрыше Единой лиги ВТБ нужно навязывать сопернику жёсткий баскетбол.

«Думаю, нужно будет навязывать жёсткий баскетбол. Особенно надо обратить внимание на защиту. А дальше играть в быстром переходе, бежать, атаковать и брать молодостью и энтузиазмом. Нужно играть с умом: соперник очень серьёзный, у них собрались опытные игроки и тренер, которые будут наказывать за любую ошибку. Поэтому мы максимально сфокусированы выходить и сражаться, драться за победу. Будет очень серьёзная борьба. Мы играем дома, и поддержка наших болельщиков нам обязательно поможет», — приводит слова Александра Щербенёва официальный сайт Единой лиги.

Матч состоится 10 марта в Краснодаре.