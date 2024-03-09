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Перасович назвал ключевой момент в поражении УНИКСа от «Пармы» в Единой лиге

Перасович назвал ключевой момент в поражении УНИКСа от «Пармы» в Единой лиге
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги матча с «Пармой», который проходил в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Поздравляю «Парму». Сегодня любая из команд могла выиграть, но на последней минуте соперник был лучше и заслуженно победил. Решающим отрезком стал момент на старте четвёртой четверти, когда мы имели восьмиочковое преимущество, но быстро растеряли его и отправились выявлять победителя в концовке. «Парма» забрала важный подбор в нападении, после которого они забили трёхочковый бросок, а нам в ответном владении не хватило удачи», – приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.

«Парма» на домашнем паркете победила УНИКС со счётом 82:80. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий казанцев Ненад Димитриевич, который набрал 24 очка. В составе пермского клуба отличился форвард Би Джей Джонсон, набравший 20 очков и пять подборов.

Единая лига ВТБ . Группа А
09 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
82 : 80
УНИКС
Казань
Парма: Брайс, Джонсон, Соломон, Ильницкий, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Морозов, Платунов, Тучков, Чебуркин, Фирсов
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Лабери, Зайцев, Найт, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев, Грин
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