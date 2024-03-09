Перасович назвал ключевой момент в поражении УНИКСа от «Пармы» в Единой лиге

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги матча с «Пармой», который проходил в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Парму». Сегодня любая из команд могла выиграть, но на последней минуте соперник был лучше и заслуженно победил. Решающим отрезком стал момент на старте четвёртой четверти, когда мы имели восьмиочковое преимущество, но быстро растеряли его и отправились выявлять победителя в концовке. «Парма» забрала важный подбор в нападении, после которого они забили трёхочковый бросок, а нам в ответном владении не хватило удачи», – приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.

«Парма» на домашнем паркете победила УНИКС со счётом 82:80. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий казанцев Ненад Димитриевич, который набрал 24 очка. В составе пермского клуба отличился форвард Би Джей Джонсон, набравший 20 очков и пять подборов.