Эмил Райкович: ЦСКА и «Локо» досконально знают друг друга

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о предстоящей игре его команды против краснодарского «Локомотива-Кубань», отметив, что соперники прекрасно знают друг друга, но матч должен получиться интересным.

«ЦСКА и «Локомотива-Кубань» – команды, которые знают друг друга гораздо лучше, чем любая другая пара соперников. Это будет наша 12-я встреча за прошедший год, с марта 2023-го, и ожидать чего-то нового довольно сложно.

Недавно они добавили Ндура, а это значит, что «Локо» добавил в жёсткости и подборах, которые и так были их основными сильными сторонами. Как обычно, игра потребует от нас максимальных усилий и выполнения игрового плана, а болельщиков ждёт ещё один интересный матч», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт Единой лиги.

Матч «Локомотива-Кубань» – ЦСКА состоится 10 марта в Краснодаре.