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Евгений Пашутин: была задача контролировать снайперов УНИКСа

Евгений Пашутин: была задача контролировать снайперов УНИКСа
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин подвёл итоги матча с УНИКСом, который проходил в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Хочу поздравить всю команду, знаковая победа и большой шаг вперёд. УНИКС – действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Атлетичная и физически мощная команда, хорошо защищается и пропускает меньше всех в лиге. Была задача контролировать их снайперов, таких как Ненад Димитриевич, не давать им возможность для свободного броска. Удавалось это делать, насколько было возможно.

Хочу отметить энергию и самоотдачу команды в заключительной четверти, пропустили только 14 очков и за счёт защиты смогли вернуться в игру. Ребята выстояли и проявили характер. Также хотел бы поблагодарить зал, всю игру была невероятная энергетика, но в четвёртой четверти она переросла в настоящую шумовую завесу, запредельно! Спасибо вам за поддержку. Сейчас самое главное с позитивным настроем начать готовиться к выездной серии матчей в Москве и Краснодаре», – приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Группа А
09 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
82 : 80
УНИКС
Казань
Парма: Брайс, Джонсон, Соломон, Ильницкий, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Морозов, Платунов, Тучков, Чебуркин, Фирсов
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Лабери, Зайцев, Найт, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев, Грин
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