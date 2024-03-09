Евгений Пашутин: была задача контролировать снайперов УНИКСа

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин подвёл итоги матча с УНИКСом, который проходил в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить всю команду, знаковая победа и большой шаг вперёд. УНИКС – действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Атлетичная и физически мощная команда, хорошо защищается и пропускает меньше всех в лиге. Была задача контролировать их снайперов, таких как Ненад Димитриевич, не давать им возможность для свободного броска. Удавалось это делать, насколько было возможно.

Хочу отметить энергию и самоотдачу команды в заключительной четверти, пропустили только 14 очков и за счёт защиты смогли вернуться в игру. Ребята выстояли и проявили характер. Также хотел бы поблагодарить зал, всю игру была невероятная энергетика, но в четвёртой четверти она переросла в настоящую шумовую завесу, запредельно! Спасибо вам за поддержку. Сейчас самое главное с позитивным настроем начать готовиться к выездной серии матчей в Москве и Краснодаре», – приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги.