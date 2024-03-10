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Лос-Анджелес Клипперс – Чикаго Буллз 112:102, как сыграли, победил Лос-Анджелес Клипперс, результат матча НБА 10 марта

Дабл-даблы Вучевича и Дерозана не помогли «Чикаго Буллз» обыграть «Лос-Анджелес Клипперс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:102.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Баскетболисты «Буллз» создали хороший задел в первой четверти, выиграв с разницей в шесть очков. Вторую четверть также выиграли гости, увеличив к большому перерыву преимущество до 11 пунктов. В третьей четверти баскетболисты «Клипперс» отыграли отставание и даже вышли вперёд перед финальной 12-минуткой. Последняя четверть снова осталась за хозяевами, которые подвели итог — «+10».

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал лёгкий Пол Джордж, сделавший 22 очка, пять подборов и девять передач. Форвард хозяев Кавай Леонард отметился 19 очками, девятью подборами и четырьмя передачами. В составе гостей лучшим был американский форвард «Буллз» Демар Дерозан, который набрал 24 очка, сделал восемь подборов и 10 передач. Центровой хозяев Никола Вучевич также оформил дабл-дабл: 22 очка, 11 подборов и две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Леонард - 19, Пауэлл - 18, Зубац - 16, Харден - 14, Хиланд - 10, Мэнн - 7, Тайс - 6, Бостон, Коффи, Миллер, Такер, Браун, Мун, Пламли
Чикаго Буллз: Дерозан - 24, Вучевич - 22, Уайт - 19, Досунму - 13, Карузо - 9, Крэйг - 6, Битим - 6, Драммонд - 3, Картер, Филлипс, Терри, Тэйлор
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Новости. Баскетбол
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