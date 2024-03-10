Дабл-даблы Вучевича и Дерозана не помогли «Чикаго Буллз» обыграть «Лос-Анджелес Клипперс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:102.

Баскетболисты «Буллз» создали хороший задел в первой четверти, выиграв с разницей в шесть очков. Вторую четверть также выиграли гости, увеличив к большому перерыву преимущество до 11 пунктов. В третьей четверти баскетболисты «Клипперс» отыграли отставание и даже вышли вперёд перед финальной 12-минуткой. Последняя четверть снова осталась за хозяевами, которые подвели итог — «+10».

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал лёгкий Пол Джордж, сделавший 22 очка, пять подборов и девять передач. Форвард хозяев Кавай Леонард отметился 19 очками, девятью подборами и четырьмя передачами. В составе гостей лучшим был американский форвард «Буллз» Демар Дерозан, который набрал 24 очка, сделал восемь подборов и 10 передач. Центровой хозяев Никола Вучевич также оформил дабл-дабл: 22 очка, 11 подборов и две передачи.