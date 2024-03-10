Лука Дончич стал автором уникального достижения в истории НБА по трипл-даблам

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 142:124.

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 39 очков (13 из 24 с игры, где 4 из 13 — трёхочковые), 10 подборов, 10 результативных передач, три перехвата и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» словенского защитника по итогам встречи составил «+13».

Таким образом, 25-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить 30-очковый трипл-дабл в шести матчах подряд. Отметим, что ранее достижение — пять матчей кряду — принадлежало ныне разыгрывающему «Лос-Анджелес Клипперс» Расселлу Уэстбруку от 2017 года.