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Лука Дончич стал автором уникального достижения в истории НБА по трипл-даблам

Лука Дончич стал автором уникального достижения в истории НБА по трипл-даблам
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Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 142:124.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 39 очков (13 из 24 с игры, где 4 из 13 — трёхочковые), 10 подборов, 10 результативных передач, три перехвата и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» словенского защитника по итогам встречи составил «+13».

Таким образом, 25-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить 30-очковый трипл-дабл в шести матчах подряд. Отметим, что ранее достижение — пять матчей кряду — принадлежало ныне разыгрывающему «Лос-Анджелес Клипперс» Расселлу Уэстбруку от 2017 года.

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
124 : 142
Даллас Маверикс
Даллас
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Фонтеккио - 27, Уайзмен - 17, Айви - 17, Сассер - 10, Дюрен - 6, Стюарт - 5, Томпсон - 4, Умуде - 3, Флинн - 2, Браун, Гримс, Фурнье, Гибсон
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Ирвинг - 21, Хардуэй-младший - 17, Гэффорд - 17, Джонс - 12, Харди - 8, Грин - 8, Вашингтон - 7, Моррис - 6, Пауэлл - 3, Экзам - 2, Лоусон - 2, Клебер
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