«Детройт» потерял теоретические шансы на попадание в плей-офф НБА

Сегодня, 10 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 142:124 в пользу гостевой команды.

После этого поражения «Детройт» официально лишился теоретических шансов на попадание в плей-офф НБА. Отметим, что на данный момент у «Пистонс» 10 побед при 53 поражениях. Более того, ранее теоретических шансов лишились такие команды, как «Вашингтон Уизардс» (10-53) и «Сан-Антонио Спёрс» (13-50).

Самым результативным игроком в составе победителей в сегодняшнем матче стал разыгрывающий и лидер «Далласа» Лука Дончич, оформивший 39-очковый трипл-дабл из 10 подборов и 10 результативных передач. Разыгрывающий Кайри Ирвинг добавил 21 очко и пять результативных передач.