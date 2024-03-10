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«Детройт» потерял теоретические шансы на попадание в плей-офф НБА

«Детройт» потерял теоретические шансы на попадание в плей-офф НБА
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Сегодня, 10 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 142:124 в пользу гостевой команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

После этого поражения «Детройт» официально лишился теоретических шансов на попадание в плей-офф НБА. Отметим, что на данный момент у «Пистонс» 10 побед при 53 поражениях. Более того, ранее теоретических шансов лишились такие команды, как «Вашингтон Уизардс» (10-53) и «Сан-Антонио Спёрс» (13-50).

Самым результативным игроком в составе победителей в сегодняшнем матче стал разыгрывающий и лидер «Далласа» Лука Дончич, оформивший 39-очковый трипл-дабл из 10 подборов и 10 результативных передач. Разыгрывающий Кайри Ирвинг добавил 21 очко и пять результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
124 : 142
Даллас Маверикс
Даллас
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Фонтеккио - 27, Уайзмен - 17, Айви - 17, Сассер - 10, Дюрен - 6, Стюарт - 5, Томпсон - 4, Умуде - 3, Флинн - 2, Браун, Гримс, Фурнье, Гибсон
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Ирвинг - 21, Хардуэй-младший - 17, Гэффорд - 17, Джонс - 12, Харди - 8, Грин - 8, Вашингтон - 7, Моррис - 6, Пауэлл - 3, Экзам - 2, Лоусон - 2, Клебер
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