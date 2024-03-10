45 очков и дабл-дабл Дюранта не спасли «Финикс» в матче с «Бостоном»
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В ночь с 9 на 10 марта мск на площадке «Футпринт Центра» в американском Финиксе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Финикс Санз» уступили «Бостон Селтикс» со счётом 107:117.
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
107 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Финикс Санз: Дюрант - 45, Бил - 25, Бол - 13, Нуркич - 11, Аллен - 7, О'Нил - 3, Родди - 2, Ли, Уэйнрайт, Ойбанкс, Гордон, Янг
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Браун - 27, Холидэй - 15, Корнет - 14, Уайт - 10, Притчард - 10, Хорфорд - 9, Хозер - 3, Бриссетт, Дэвисон, Тиллман, Спрингер, Михайлюк
Самым результативным игроком матча стал Кевин Дюрант («Финикс»), который набрал 45 очков, а также выполнил 10 подборов и шесть результативных передач. «Селтикс» одержали победу после двух поражений подряд в регулярном чемпионате. «Санз», напротив, проиграли после двух выигранных матчей кряду.
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