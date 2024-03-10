45 очков и дабл-дабл Дюранта не спасли «Финикс» в матче с «Бостоном»

В ночь с 9 на 10 марта мск на площадке «Футпринт Центра» в американском Финиксе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Финикс Санз» уступили «Бостон Селтикс» со счётом 107:117.

Самым результативным игроком матча стал Кевин Дюрант («Финикс»), который набрал 45 очков, а также выполнил 10 подборов и шесть результативных передач. «Селтикс» одержали победу после двух поражений подряд в регулярном чемпионате. «Санз», напротив, проиграли после двух выигранных матчей кряду.