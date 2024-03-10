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Центровой «Детройта» Дюрен получил удаление за спровоцированную им поставку

Центровой «Детройта» Дюрен получил удаление за спровоцированную им поставку
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Сегодня, 10 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 142:124 в пользу гостевой команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В середине заключительной четверти центровой «Детройта» Джейлен Дюрен досрочно завершил встречу из-за полученного удаления за спровоцированную им поставку. Так, после игрового эпизода Дюрен грубо сыграл против центрового «Вашингтона» Дэниела Гэффорда. Затем Джейлен оттолкнул форварда соперника Пи Джея Вашингтона.

Джейлен Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком в составе победителей в сегодняшнем матче стал разыгрывающий и лидер «Далласа» Лука Дончич, оформивший 39-очковый трипл-дабл из 10 подборов и 10 результативных передач. Разыгрывающий Кайри Ирвинг добавил 21 очко и пять результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
124 : 142
Даллас Маверикс
Даллас
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Фонтеккио - 27, Уайзмен - 17, Айви - 17, Сассер - 10, Дюрен - 6, Стюарт - 5, Томпсон - 4, Умуде - 3, Флинн - 2, Браун, Гримс, Фурнье, Гибсон
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Ирвинг - 21, Хардуэй-младший - 17, Гэффорд - 17, Джонс - 12, Харди - 8, Грин - 8, Вашингтон - 7, Моррис - 6, Пауэлл - 3, Экзам - 2, Лоусон - 2, Клебер
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