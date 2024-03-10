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Видеообзор матча «Пари Нижний Новгород» — «Астана» в Единой лиге

Видеообзор матча «Пари Нижний Новгород» — «Астана» в Единой лиге
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Вчера, 9 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Пари Нижний Новгород» принимал казахстанскую «Астану».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала у себя в социальных сетях видеообзор встречи, победу в которой со счётом 94:72 одержали хозяева.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Лучшую результативность в «Нижнем Новгороде» показал защитник Кендалл Смит, набравший 21 очко. Также отметились Александр Ганькевич (14) и Александр Чадов (10).

У гостей наибольшее количество очков набрали Росс Хэмм и Карвел Андерсон, у них по 13 результативных баллов. Благодаря этой победе нижегородский клуб сравнялся с «Астаной» по количеству очков.

Единая лига ВТБ . Группа Б
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
94 : 72
Астана
Астана
Пари Нижний Новгород: Смит - 21, Ганькевич - 14, Бабурин - 11, Чадов - 10, Стребков - 9, Близнюк - 9, Беленицкий - 7, Воронцевич - 7, Понкрашов - 2, Новакович - 2, Гафуров - 2, Зоткин
Астана: Хэмм - 13, Андерсон - 13, Джонсон - 9, Дэвис - 9, Марчук - 6, Мурзагалиев - 5, Майдекин - 5, Марчук - 4, Щербак - 3, Скиппер-Браун - 3, Пушица - 2, Айткали
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