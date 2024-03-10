Видеообзор матча «Пари Нижний Новгород» — «Астана» в Единой лиге

Вчера, 9 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Пари Нижний Новгород» принимал казахстанскую «Астану».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала у себя в социальных сетях видеообзор встречи, победу в которой со счётом 94:72 одержали хозяева.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Лучшую результативность в «Нижнем Новгороде» показал защитник Кендалл Смит, набравший 21 очко. Также отметились Александр Ганькевич (14) и Александр Чадов (10).

У гостей наибольшее количество очков набрали Росс Хэмм и Карвел Андерсон, у них по 13 результативных баллов. Благодаря этой победе нижегородский клуб сравнялся с «Астаной» по количеству очков.