Видеообзор матча «Минск» — МБА в Единой лиге
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Вчера, 9 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Минск» принимал московскую МБА.
Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала у себя в социальных сетях видеообзор встречи, победу в которой со счётом 73:60 одержали гости.
Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.
Самым результативным игроком в белорусском клубе стал разыгрывающий Джарред Огунгбеми-Джексон, на счету которого 22 очка.
У москвичей чаще всех отличался защитник Даниил Касаткин, набравший 21 результативный балл. По 13 очков набрали форвард Андрей Лопатин и центровой Евгений Минченко.
Единая лига ВТБ . Группа Б
09 марта 2024, суббота. 15:00 МСК
Минск
Минск
Окончен
60 : 73
МБА
Москва
Минск: Огунгбени-Джексон - 22, Мотовилов - 14, Коско - 7, Смит - 6, Стубеда - 3, Микульский - 2, Дуду - 2, Чебашек - 2, Куратник - 2, Борисевич, Шливанчанин, Аладко
МБА: Касаткин - 21, Минченко - 13, Лопатин - 13, Барашков - 9, Воронов - 7, Якушин - 4, Трушкин - 3, Коновалов - 2, Хоменко - 1, Исмаилов, Голдырев, Валиев
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