Видеообзор матча «Минск» — МБА в Единой лиге

Вчера, 9 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Минск» принимал московскую МБА.

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала у себя в социальных сетях видеообзор встречи, победу в которой со счётом 73:60 одержали гости.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком в белорусском клубе стал разыгрывающий Джарред Огунгбеми-Джексон, на счету которого 22 очка.

У москвичей чаще всех отличался защитник Даниил Касаткин, набравший 21 результативный балл. По 13 очков набрали форвард Андрей Лопатин и центровой Евгений Минченко.