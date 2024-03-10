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Кевин Дюрант обновил личный рекорд результативности в сезоне-2023/2024 НБА

Кевин Дюрант обновил личный рекорд результативности в сезоне-2023/2024 НБА
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 107:117.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Дюрант провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 45 очков (18 из 26 с игры, где 4 из 7 — трёхочковые), сделав 10 подборов, шесть результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам встречи составил «-1».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, 35-летний баскетболист обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне НБА. Отметим, что ранее Дюрант набирал 43 очка, 41 очко и два раза — 40 очков. У игрока в среднем 28,3 очка, 6,7 подбора и 5,5 результативной передачи. На данный момент «Финикс» занимает шестое место на Западе (37-27).

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
107 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Финикс Санз: Дюрант - 45, Бил - 25, Бол - 13, Нуркич - 11, Аллен - 7, О'Нил - 3, Родди - 2, Ли, Уэйнрайт, Ойбанкс, Гордон, Янг
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Браун - 27, Холидэй - 15, Корнет - 14, Уайт - 10, Притчард - 10, Хорфорд - 9, Хозер - 3, Бриссетт, Дэвисон, Тиллман, Спрингер, Михайлюк
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