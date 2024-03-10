Кевин Дюрант обновил личный рекорд результативности в сезоне-2023/2024 НБА

Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 107:117.

Дюрант провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 45 очков (18 из 26 с игры, где 4 из 7 — трёхочковые), сделав 10 подборов, шесть результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам встречи составил «-1».

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Таким образом, 35-летний баскетболист обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне НБА. Отметим, что ранее Дюрант набирал 43 очка, 41 очко и два раза — 40 очков. У игрока в среднем 28,3 очка, 6,7 подбора и 5,5 результативной передачи. На данный момент «Финикс» занимает шестое место на Западе (37-27).