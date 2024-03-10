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Йокич вышел на второе место по играм с 25+ очками и 85%+ с игры и приблизился к Чемберлену

Йокич вышел на второе место по играм с 25+ очками и 85%+ с игры и приблизился к Чемберлену
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 142:121.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Йокич провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 26 очков (12 из 14 с игры, 2 из 2 — штрафные), сделав восемь результативных передач, шесть подборов, два блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+6».

Видео можно посмотреть на канале Denver Nuggets в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, 29-летний баскетболист обошёл члена Зала славы и четырёхкратного чемпиона НБА Шакила О'Нила (12) и занял второе место в истории лиги по количеству игр как минимум с 25 набранными очками при реализации бросков с игры 85%+ — 13. Отметим, что на первом место располагается Уилт Чемберлен — 18.

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 121
Юта Джаз
Ньютаун
Денвер Наггетс: Маррей - 37, Йокич - 26, Портер - 19, Браун - 13, Колдуэлл-Поуп - 13, Уотсон - 12, Гордон - 7, Джексон - 6, Тайсон - 3, Холидэй - 3, Хафф - 2, Ннаджи - 1, Строутер, Джордан, Пикетт
Юта Джаз: Джордж - 29, Кларксон - 22, Коллинс - 19, Секстон - 17, Сенсабо - 16, Саманич - 7, Кесслер - 6, Хортон-Такер - 3, Джузэнг - 2, Данн, Льюис, Юртсевен
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Новости. Баскетбол
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