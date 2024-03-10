Йокич вышел на второе место по играм с 25+ очками и 85%+ с игры и приблизился к Чемберлену

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 142:121.

Йокич провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 26 очков (12 из 14 с игры, 2 из 2 — штрафные), сделав восемь результативных передач, шесть подборов, два блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+6».

Видео можно посмотреть на канале Denver Nuggets в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, 29-летний баскетболист обошёл члена Зала славы и четырёхкратного чемпиона НБА Шакила О'Нила (12) и занял второе место в истории лиги по количеству игр как минимум с 25 набранными очками при реализации бросков с игры 85%+ — 13. Отметим, что на первом место располагается Уилт Чемберлен — 18.