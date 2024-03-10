В ночь с 9 на 10 марта мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 10 марта

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Чикаго Буллз» — 112:102.

«Шарлотт Хорнетс» – «Бруклин Нетс» — 110:99.

«Детройт Пистонс» – «Даллас Маверикс» — 124:142.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сан-Антонио Спёрс» — 113:126.

«Финикс Санз» – «Бостон Селтикс» — 107:117.

«Денвер Наггетс» – «Юта Джаз» — 142:121.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Торонто Рэпторс» — 128:118.

Лука Дончич («Даллас Маверикс») оформил трипл-дабл, набрав 39 очков, сделав 10 подборов и 10 результативных передач.