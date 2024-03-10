Все результаты игрового дня НБА 10 марта
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В ночь с 9 на 10 марта мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 10 марта
- «Лос-Анджелес Клипперс» – «Чикаго Буллз» — 112:102.
- «Шарлотт Хорнетс» – «Бруклин Нетс» — 110:99.
- «Детройт Пистонс» – «Даллас Маверикс» — 124:142.
- «Голден Стэйт Уорриорз» – «Сан-Антонио Спёрс» — 113:126.
- «Финикс Санз» – «Бостон Селтикс» — 107:117.
- «Денвер Наггетс» – «Юта Джаз» — 142:121.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Торонто Рэпторс» — 128:118.
Лука Дончич («Даллас Маверикс») оформил трипл-дабл, набрав 39 очков, сделав 10 подборов и 10 результативных передач.
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Леонард - 19, Пауэлл - 18, Зубац - 16, Харден - 14, Хиланд - 10, Мэнн - 7, Тайс - 6, Бостон, Коффи, Миллер, Такер, Браун, Мун, Пламли
Чикаго Буллз: Дерозан - 24, Вучевич - 22, Уайт - 19, Досунму - 13, Карузо - 9, Крэйг - 6, Битим - 6, Драммонд - 3, Картер, Филлипс, Терри, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 24, Миллер - 23, Ричардс - 15, Мицич - 12, Дав. Бертанс - 11, Уильямс - 9, Покушевски - 7, Тор - 5, Смит - 4, Болден, Бэйли, Блэк
Бруклин Нетс: Томас - 31, Бриджес - 19, Клэкстон - 14, Шрёдер - 12, Финни-Смит - 8, Смит - 7, Уотфорд - 6, Шарп - 2, Бэйтс-Диоп, Клауни, Уилсон, Джонсон
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
124 : 142
Даллас Маверикс
Даллас
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Фонтеккио - 27, Уайзмен - 17, Айви - 17, Сассер - 10, Дюрен - 6, Стюарт - 5, Томпсон - 4, Умуде - 3, Флинн - 2, Браун, Гримс, Фурнье, Гибсон
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Ирвинг - 21, Хардуэй-младший - 17, Гэффорд - 17, Джонс - 12, Харди - 8, Грин - 8, Вашингтон - 7, Моррис - 6, Пауэлл - 3, Экзам - 2, Лоусон - 2, Клебер
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 126
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 27, Куминга - 26, Уиггинс - 11, Джексон-Дэвис - 11, Пол - 10, Муди - 9, Подзиемски - 8, Грин - 7, Шарич - 2, Киньонес - 2, Луни, Сантос, Робинсон, Спенсер
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 22, Сохан - 20, Брэнэм - 20, Барлоу - 19, Шампани - 17, Коллинс - 9, Грэм - 8, Джонс - 7, Уэсли - 4, Васселл, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
107 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Финикс Санз: Дюрант - 45, Бил - 25, Бол - 13, Нуркич - 11, Аллен - 7, О'Нил - 3, Родди - 2, Ли, Уэйнрайт, Ойбанкс, Гордон, Янг
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Браун - 27, Холидэй - 15, Корнет - 14, Уайт - 10, Притчард - 10, Хорфорд - 9, Хозер - 3, Бриссетт, Дэвисон, Тиллман, Спрингер, Михайлюк
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 121
Юта Джаз
Ньютаун
Денвер Наггетс: Маррей - 37, Йокич - 26, Портер - 19, Браун - 13, Колдуэлл-Поуп - 13, Уотсон - 12, Гордон - 7, Джексон - 6, Тайсон - 3, Холидэй - 3, Хафф - 2, Ннаджи - 1, Строутер, Джордан, Пикетт
Юта Джаз: Джордж - 29, Кларксон - 22, Коллинс - 19, Секстон - 17, Сенсабо - 16, Саманич - 7, Кесслер - 6, Хортон-Такер - 3, Джузэнг - 2, Данн, Льюис, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 06:10 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
128 : 118
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 30, Бэнтон - 25, Саймонс - 23, Камара - 15, Хендерсон - 13, Тибулл - 13, Мюррэй - 5, Рит - 4, Грант, Браун, Шарп, Рупер
Торонто Рэпторс: Куикли - 29, Трент-мл. - 23, Буше - 16, Олиник - 15, Нвора - 10, Дик - 8, Агбаджи - 7, Фриман - 6, Макдэниелс - 4, Барретт, Темпл, Портер, Рэмси
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