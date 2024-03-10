Дюрант вышел на 4-е место в истории НБА по играм с 40+ очками после 35 лет

Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 107:117.

Дюрант провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 45 очков (18 из 26 с игры, где 4 из 7 — трёхочковые), сделав 10 подборов, шесть результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам встречи составил «-1».

35-летний баскетболист обошёл шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара (4) и вышел на чистое четвёртое место по количеству матчей как минимум с 40 набранными очками после 35-летнего возраста в истории лиги — 5. В тройке лидеров — Майкл Джордан (12), Леброн Джеймс (11) и Стефен Карри (7).