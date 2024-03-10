Кармело Энтони объяснил, почему он сделал выбор в пользу Air Jordan, а не adidas

Бывший лёгкий форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 10-кратный участник Матча всех звёзд Кармело Энтони рассказал о причинах, которые побудили его начать сотрудничество с Air Jordan. В частности, Энтони отметил влияние легендарного Майкла Джордана. Отметим, что Кармело мог заключить контракт с компанией adidas.

«Я играл в специальном матче под эгидой Jordan Brand — проходило это мероприятие как раз в Вашингтоне. Итак, это вообще первое событие в рамках Jordan Brand. Я там и зациклен исключительно на Майкле Джордане. Всё-таки я встретил его впервые! Всё, я теперь непременно связан с Jordan Brand», — рассказал Энтони во время своего подкаста 7PM in Brooklyn.

В настоящий момент Кармело 39 лет. Помимо «Денвера» и «Нью-Йорка», за время карьеры в НБА Энтони выступал за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Кармело является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США по баскетболу (2008, 2012, 2016).