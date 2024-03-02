Леброн, Джордан и другие легенды. Кто был лицом НБА в каждой эпохе начиная с 1950-х

Национальная баскетбольная ассоциация была основана целых 77 лет назад, и за столь продолжительное время в лиге успели поиграть почти 5 тыс. человек. Кто-то сумел добиться признания, кто-то нет, но лишь самым немногим удалось вписать своё имя в историю. При этом некоторые даже самые выдающиеся игроки уступали другим в популярности, стабильности и успешности. Поэтому только лучшие из лучших в своём деле заслужили право называться «лицом НБА». Кто же удостоился такой чести? «Чемпионат» расскажет в этом материале.

Джордж Майкан (1949–1954)

Джордж Майкан Фото: Getty Images

Легендарный Джордж Майкан был первым доминирующим «большим» в истории баскетбола. До того, как он начал свою карьеру, в нападении между собой в основном соревновались игроки пониже и побыстрее. А вот габаритных центровых вроде Майкана (208 см, 111 кг) было принято считать слишком медленными и неловкими, чтобы добиться успеха под чужим кольцом. Однако Майкан развеял этот миф. Он помог «Миннеаполис Лейкерс» завоевать шесть трофеев в трёх разных лигах, трижды становясь лидером сезона по результативности (с 27 очками в среднем). Центровой пять раз включался в первую символическую пятёрку НБА и четырежды выбирался на Матч всех звёзд.

Более того, Майкан стал причиной, по которой в лиге пошли на революционные изменения. Во-первых, из-за него трёхсекундная зона была расширена вдвое (12 футов вместо шести). Во-вторых, было введено правило о «голтендинге», запрещающее защитникам смахивать мяч, когда он идёт по снижающейся траектории после броска. В-третьих, в игре появилось правило 24 секунд — просто потому, что в попытках остановить Майкана соперники отказывались расставаться с мячом.

Он завершил карьеру в 1956-м, чтобы проводить больше времени с семьёй. Травмы также сыграли большую роль в принятии этого решения: в НБА Майкан заработал 10 переломов, ещё 16 раз ему накладывали швы. На момент выхода на пенсию спортсмену был всего 31 год. В последние годы жизни у прославленного баскетболиста развился диабет, который привёл к отказу почек и ампутации правой ноги. Он скончался от осложнений болезни 1 июня 2005 года. В 2022-м «Лейкерс» вывели 99-й номер Майкана из обращения.

Боб Петтит (1955–1956)

Боб Петтит Фото: Jack Zehrt/Getty Images

По завершении карьеры Майкана ему на смену пришёл другой «большой» — Боб Петтит. Он обладал высоким профессионализмом и был универсальным тяжёлым форвардом, который в каждом из 11 сезонов в НБА набирал как минимум по 20 очков и 12 подборов в среднем. Он не пропустил ни одного Матча звёзд, 10 раз включался в первую символическую пятёрку и ни разу не опускался ниже седьмого места в рейтинге лучших бомбардиров лиги. Все 11 лет своей карьеры Петтит провёл в «Милуоки Хоукс» («Сент-Луис Хоукс»), который выбрал его под вторым номером на драфте-1954.

В своём дебютном сезоне игрок получил награду лучшему новичку года, во втором стал лидером лиги по результативности и самым первым в истории MVP, а в третьем вывел «ястребов» в заветный финал НБА. Однако настоящий успех ждал Петтита и «Хоукс» в 1958 году. Они не просто завоевали первое (и пока что последнее) чемпионство в истории франшизы, но и остановили «Селтикс», которые после этого выиграли восемь трофеев подряд.

Если бы не Петтит, у «Бостона» Реда Ауэрбаха было бы 10 титулов за 10 лет. На момент ухода из спорта в 1965 году Боб был единственным игроком, который преодолел отметку в 20 тыс. набранных очков (20 880). Он также имел по 16,2 подбора в среднем по карьере — больше было только у Билла Расселла и Уилта Чемберлена. В минувшем декабре Петтиту исполнился 91 год.

Билл Расселл и Уилт Чемберлен (1957–1969)

Билл Расселл и Уилт Чемберлен Фото: Getty Images

С конца 50-х по конец 60-х в НБА просуществовало, пожалуй, самое зрелищное соперничество в истории баскетбола. Билл Расселл был мастером обороны, Уилт Чемберлен доминировал в нападении, и противостояние этих двух невероятных центровых стало настоящим олицетворением той эпохи.

Расселл и его «Бостон» были успешнее в плей-офф: они 12 раз выходили в финал НБА и выиграли 11 из них. Уилт сумел взять трофей с «Филадельфией» в 1967-м, но ещё до этого, играя за «Уорриорз», шесть лет подряд становился лидером лиги по результативности. На этом промежутке Чемберлен не опускался ниже отметки в 34 очка в среднем, а в чемпионате-1961/1962 набирал аж по 50,4 балла. В 11 из 14 сезонов в НБА он также собирал больше всех отскоков — по карьере Уилт имеет 22,9 подбора за матч.

В общем, Расселл был успешнее с командной точки зрения, а Чемберлен — с индивидуальной. Конечно, первый мог занести в свою копилку ещё несколько наград, но приз лучшему защищающемуся игроку года начали вручать только через 14 лет после того, как он завершил карьеру. При этом Билл всё-таки опережает оппонента по количеству наград MVP — пять против четырёх. Стоит отметить, что соперничество именитых центровых никогда не выходило за пределы баскетбольной площадки. В обычной жизни эти двое были близкими друзьями.

«Билл пришёл ко мне домой в ночь на День благодарения, потому что на следующий вечер у нас был матч «Филадельфия» — «Бостон». Он спал у меня дома, ел мою еду, а потом вышел на площадку и надрал мне задницу», — вспоминал Чемберлен в 1997-м. Он скончался спустя два года, в 1999-м, из-за проблем с сердцем. На тот момент Уилту было 63 года. Расселл продержался до 88 лет — он ушёл из жизни 31 июля 2022-го.

Карим Абдул-Джббар (1970–1979)

Карим Абдул-Джббар Фото: Bud Symes/Getty Images

К моменту, когда Чемберлен взял своё второе чемпионство (уже с «Лос-Анджелес Лейкерс»), лицом лиги успешно стал Карим Абдул-Джаббар, который за первые три сезона в НБА в среднем набирал по 31,8 очка и 15,9 подбора за игру. Он также был выбран новичком года, завоевал для «Милуоки» трофей, став MVP финала, дважды признавался MVP регулярного сезона и дважды возглавлял лигу по результативности. При росте в 218 см Карим был атлетичным, подвижным, отлично справлялся с ролью рим-протектора и ещё лучше — с ролью первой атакующей опции.

Его фирменный «скайхук» просто не оставлял соперникам шанса. Феноменальная карьера Абдул-Джаббара продлилась целых 20 лет, и по её окончании он занимал первое место в истории НБА по девяти статистическим показателям. Его рекорд по количеству набранных очков простоял 39 лет и был побит Леброном Джеймсом в феврале прошлого года. За два десятилетия в НБА Карим стал шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP регулярного сезона, двукратным MVP финальной серии и 19-кратным участником Матча звёзд.

Он 10 раз включался в первую символическую пятёрку и пять раз — в первую защитную. Уже в XXI веке Абдул-Джаббар также завоевал два трофея в роли ассистента главного тренера в «Лейкерс». Помимо этого, он был и остаётся активистом и борцом за гражданские права, социальную справедливость, а также расовое и религиозное равенство. В 2021 году НБА учредила награду имени Абдул-Джаббара, которая вручается игрокам за отстаивание ценностей лиги — её действующим обладателем является Стефен Карри.

Ларри Бёрд и Мэджик Джонсон (1980–1987)

Ларри Бёрд и Мэджик Джонсон Фото: Manny Millan/Getty Images

В 80-е Ларри Бёрд и Мэджик Джонсон, будучи непримиримыми соперниками ещё со времён колледжа, возродили одно из главных противостояний в мире НБА — «Селтикс» против «Лейкерс». Они стали лицом нового поколения лиги, выведя баскетбол на совершенно новый уровень популярности. Бёрд был одним из лучших двухсторонних игроков своей эпохи, универсальным форвардом и хладнокровным бомбардиром, особенно когда дело касалось клатча.

К моменту завершения карьеры, который наступил относительно рано, он в сумме установил (или повторил) 27 рекордов франшизы, а также принёс «Бостону» три чемпионских титула. В составе «Селтикс» Ларри также стал трёхкратным MVP регулярки и двукратным MVP финальной серии. А вот Мэджика по сей день принято считать одним из лучших разыгрывающих в истории баскетбола — это при том, что он обладал телосложением и габаритами тяжёлого форварда.

Джонсон был невероятным пасующим с не менее невероятным видением площадки, который мог не только создавать моменты, но и отрабатывать на подборе и атаковать кольцо. Из-за болезни его карьера также завершилась весьма скоропостижно — в 1992-м у игрока был обнаружен ВИЧ. Как и в случае Билла Расселла и Уилта Чемберлена, Бёрд и Джонсон были неразлучными друзьями за пределами площадки. Вместе они завоевали золото Олимпийских игр в 1992-м. И когда в 2002 году Мэджик удостоился включения в баскетбольный Зал славы, именно Ларри представлял его на церемонии.

Майкл Джордан (1988–1993, 1996–1998)

Майкл Джордан Фото: Getty Images

Майкл Джордан, один из величайших баскетболистов в истории, провёл невероятный дебютный сезон и был признан новичком года ещё в 1985 году. Однако настоящим лицом НБА он стал только в 1988-м, когда получил награды MVP, лучшему защищающемуся игроку, а также лидеру сезона по результативности (35 очков) и перехватам (3,2).

Джордан был безумно талантлив, но его успех был скорее результатом упорного труда, перфекционизма и соревновательной натуры. Побед никогда не было достаточно. Он хотел быть лучшим во всём и поэтому работал в разы усерднее всех остальных, совершенствуя собственные навыки на обоих концах площадки. И это принесло свои плоды.

На протяжении трёх лет Джордан оставался ведущим бомбардиром в НБА, после чего положил начало чемпионскому три-питу «Чикаго» — первому из двух. Завоевав свой третий трофей, он взял двухлетний перерыв, после которого вернулся и принёс «Буллз» ещё три титула. При этом все шесть раз Майкл становился MVP финальной серии.

Он также был пятикратным MVP регулярного сезона и 10 раз возглавлял лигу по количеству набранных очков. Установив бесчисленное количество рекордов, Джордан стал настоящей легендой «Чикаго» и одним из самых популярных спортсменов на планете. Он подписал пожизненный контракт с Nike, на котором уже после завершения карьеры сколотил целое состояние, и заработал статус миллиардера. После продажи пакета акций «Шарлотт», владельцем которого Эм Джей был на протяжении 13 лет, Forbes оценивает его в $ 3 млрд.

Хаким Оладжьювон (1994–1995)

Хаким Оладжьювон Фото: Andy Lyons/Getty Images

Когда Джордан взял ту самую двухлетнюю паузу, звание лучшей команды лиги отошло от «Чикаго» к «Хьюстону». И лидером тех самых «Рокетс» чемпионского образца был не кто другой, как нигерийский центровой Хаким Оладжьювон по прозвищу Мечта.

Он по праву считается одним из лучших игроков в истории на своей позиции. Хаким обладал феноменальной работой ног и быстротой. Его движения в «посте» завораживали. Он отрабатывал в нападении, но в то же время делал блоки, перехваты, подборы, да и в целом обладал удивительно широким для пятого номера набором навыков. В плей-офф 1994 и 1995 годов Хаким в среднем набирал по 29 и 33 очка соответственно, будучи при этом лучшим защитником в лиге.

Не стоит забывать, что в то время он был безоговорочным лидером «Рокетс» и значительно опережал всех своих напарников в игровом плане. Именно поэтому руководители «Хьюстона» никогда не подвергались критике за то, что на драфте 1984 года выбрали под первым номером именно Хакима, а не Майкла Джордана.

Оладжьювон завершил карьеру после провального сезона-2001/2002 в «Торонто». При этом он по сей день остаётся рекордсменом лиги по количеству блоков (3830), а также является единственным в истории НБА, кому покорилась отметка в 3000 блок-шотов и 2000 перехватов.

Шакил О’Нил (1999–2003)

Шакил О’Нил Фото: Frazer Harrison/Getty Images

С уходом Джордана на пенсию, пускай и не окончательным, лицом НБА предсказуемо оказался молодой Шакил О’Нил. В 2000 году он стал MVP регулярки и лидером сезона по результативности, а также помог «Лейкерс» Фила Джексона взять первый из трёх последовательных трофеев. Все три раза Шак, кстати, был признан MVP финальной серии.

Тягаться с габаритным 216-сантиметровым центровым в начале нулевых не мог никто. Он был удивительно атлетичным и быстрым для своего телосложения, оставаясь при этом доминирующей силой в «посте», качественным защитником и одним из лучших пасующих «больших» в своей эпохе. В целом сочетание габаритов, силы и баскетбольного IQ превратило О’Нила в одного из величайших центровых в истории НБА.

Увы, он так и не нашёл общий язык с напарником Коби Брайантом и был вынужден покинуть «Лейкерс» после завоевания три-пита. Он отправился в «Майами», где выиграл ещё один трофей, ну а после отъезда из «Хит» возраст, травмы и лишний вес дали о себе знать. Карьера Дизеля постепенно пошла на спад. Он поиграл за несколько команд, включая «Кливленд», где его одноклубником был молодой Леброн Джеймс, и отправился на пенсию после своего 19-го сезона в лиге. Шак до сих входит в топ-10 в истории по количеству набранных очков (28 596) и блок-шотов (2732).

По завершении игровой карьеры он пытался найти себя во множестве профессий: в музыке, правоохранительных органах, рестлинге, кино, видеоигровой индустрии… Теперь же О’Нил является постоянным ведущим популярной баскетбольной телепрограммы Inside the NBA.

Коби Брайант (2004–2010)

Коби Брайант Фото: Doug Pensinger/Getty Images

После того как Шакил О’Нил перебрался в «Майами», Коби Брайанту удалось доказать, что в «Лейкерс» не зря сделали выбор в его пользу. Сначала Мамба дважды подряд становился лидером сезона по результативности, потом получил единственную в карьере статуэтку MVP, а затем наконец привёл «Лос-Анджелес» к чемпионству, которое команда защитила год спустя. И в 2009-м, и в 2010-м Коби был признан MVP финальной серии.

Он был настоящим профессионалом своего дела: упорно работал над собой и впахивал на площадке, борясь с соперником за каждый её сантиметр. Конечно, наибольшее признание Брайант получил за выдающуюся игру в нападении, результатом которой стали 33 643 набранных очка. Но не стоит забывать, что он 12 раз включался в сборные обороны НБА — во многом благодаря умению защищаться на периметре и по необходимости опекать лучшего игрока соперника. Вот что значит двусторонний баскетболист.

Коби завершил карьеру в 2016 году, набрав в своём последнем матче 60 очков. Он провёл все 20 лет в «Лейкерс», где оба его номера — восемь и 24 — были выведены из обращения в 2017-м. 8 февраля этого года на арене «Лос-Анджелеса» была установлена статуя в его честь.

26 января 2020 года Брайант трагически погиб при крушении частного вертолёта, на борту которого также находилась его 13-летняя дочь Джианна.

Леброн Джеймс (2011 — настоящее время)

Леброн Джеймс Фото: Ronald Martinez/Getty Images

За первые семь лет в «Кливленде» звёздный Леброн Джеймс успел стать новичком года, лидером сезона по результативности и двукратным MVP, однако отсутствие командных достижений было для него реальным препятствием на пути к статусу суперзвезды. Поэтому лицом лиги он по факту сделался только в 2011-м, уже после того, как перешёл в «Майами».

Решение Джеймса покинуть «Кавальерс» до сих пор принято считать довольно спорным, однако в «Хит» он добился реального успеха. Там он дважды стал чемпионом НБА, а также MVP финала и регулярного сезона, после чего с триумфом вернулся в «Кливленд», которому всё-таки принёс первый в истории франшизы титул.

Но после двух подряд поражений от «Голден Стэйт» в решающей серии Брон принял решение перебраться в «Лейкерс», где завоевал свой четвёртый трофей в 2020-м. Он до сих пор защищает цвета команды из «Лос-Анджелеса» и, несмотря на внушительный возраст, остаётся самым медийным и популярным баскетболистом в мире.

Джеймс также является единственным игроком в истории НБА, которому удалось набрать 30 тыс. очков, 10 тыс. подборов и 10 тыс. передач за карьеру. В феврале 2023 года он побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, который простоял 39 лет, а в самое ближайшее время должен стать первым баскетболистом, которому покорится отметка в 40 тыс. набранных очков. На данный момент ему недостаёт всего 74 балла.

Стефен Карри, Кевин Дюрант (2014 — настоящее время)

Стефен Карри, Кевин Дюрант Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Само собой, 39-летний Леброн является не единственным лицом НБА на сегодняшний день. И хотя в лиге присутствует целое множество выдающихся игроков, по праву сравниться с Джеймсом могут, пожалуй, только Стефен Карри и Кевин Дюрант.

С 2015 по 2023 год Стеф и его «Голден Стэйт» шесть раз выходили в финал НБА и увезли оттуда четыре трофея. Два из них были завоёваны в 2017 и 2018 годах, когда в команде бок о бок с Карри играл и Кей Ди, которому тогда достались награды MVP финальной серии (Стефен получил свою только в 2022-м).

На счету Дюранта также числится приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, который он завоевал в 2014 году. И хотя с тех пор прошло почти 10 лет, за это время форвард провёл не один выдающийся сезон, в том числе в «Бруклине» и «Финиксе». На данный момент он является девятым самым результативным игроком в истории НБА — и вторым среди действующих, понятно после кого. А уже в самое ближайшее время Кевин может сместить Шакила О’Нила с восьмого места.

Ну а Карри, конечно, больше прославился как исполнитель трёхочковых. Он занимает безоговорочное первое место по их количеству, опережая ближайшего из действующих преследователей (Джеймса Хардена) на 756 точных попаданий. Недавно он провёл свой 130-й матч, в котором реализовал семь и более попыток из-за дуги. В возрасте 36 лет Стефен также может попытаться побить собственный рекорд по количеству «трёшек» за сезон (402). В чемпионате-2023/2024 он уже оформил 262 броска, а в запасе у «Голден Стэйт» остаётся 26 матчей.