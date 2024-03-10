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«Играя дольше, ты не становишься лучше». Скип Бэйлесс снова раскритиковал Леброна Джеймса

«Играя дольше, ты не становишься лучше». Скип Бэйлесс снова раскритиковал Леброна Джеймса
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Популярный американский журналист Скип Бэйлесс сделал очередное заявление о достижениях лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«До и после 40 тысяч очков Леброн Джеймс по-прежнему занимает девятое место в моём списке рекордсменов… Потому что, играя дольше, ты не становишься лучше», — сказал Бэйлесс в эфире своего шоу.

После рекорда Джеймса журналист уже не раз обрушивался на него с критикой. Напомним, 3 марта в матче с «Денвер Наггетс», Джеймс стал абсолютным рекордсменом НБА по количеству набранных очков за карьеру — 40 000. На данный момент баскетболисту «Лос-Анджелеса» 39 лет и он является самым возрастным игроком в лиге.

«Лейкерс» находятся на девятой строчке турнирной таблицы НБА в Западной конференции.

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