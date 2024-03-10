Джамал Маррей повторил своё достижение по очкам за сезон

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (142:121) повторил свой рекорд результативности в текущем сезоне.

В этом матче Маррей показал самую яркую игру в команде гостей, набрав 37 очков за матч. Таким образом, разыгрывающий повторил свой лучший результат в этом сезоне. 8 января в домашнем матче с «Детройт Пистонс» он достиг такой же отметки. В активе защитника также 7 передач, 13 попаданий из 21 броска с игры, 6 из 9 трёхочковых и 5 из 7 штрафных.

Сейчас «Наггетс» занимают третье место в Западной конференции. На 12-й строчке там же находятся «Джаз».