Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джамал Маррей повторил своё достижение по очкам за сезон

Джамал Маррей повторил своё достижение по очкам за сезон
Комментарии

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (142:121) повторил свой рекорд результативности в текущем сезоне.

В этом матче Маррей показал самую яркую игру в команде гостей, набрав 37 очков за матч. Таким образом, разыгрывающий повторил свой лучший результат в этом сезоне. 8 января в домашнем матче с «Детройт Пистонс» он достиг такой же отметки. В активе защитника также 7 передач, 13 попаданий из 21 броска с игры, 6 из 9 трёхочковых и 5 из 7 штрафных.

Сейчас «Наггетс» занимают третье место в Западной конференции. На 12-й строчке там же находятся «Джаз».

Материалы по теме
Все результаты игрового дня НБА 10 марта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android