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Джеймс Харден отреагировал на рекорд Майка Джеймса по очкам в Евролиге

Джеймс Харден отреагировал на рекорд Майка Джеймса по очкам в Евролиге
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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Джеймс Харден отреагировал на историческое достижение соотечественника Майка Джеймса в Евролиге.

Напомним, Джеймс, выступающий за сербскую «Црвену Звезду», стал лидером по количеству набранных очков в истории турнира (4457), опередив грека Вассилиса Спанулиса.

«Он умеет играть. Он был моим напарником в «Бруклине». Майк проделал большую работу за свою карьеру, и, когда не получилось в НБА, он не опустил голову. Он продолжил работать. И в результате у него больше всего очков за рубежом. Привет ему», — сказал Харден в интервью журналисту Clutch Points Томеру Азарли.

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