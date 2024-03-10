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Яннис Адетокунбо признался, что не смотрит матчи НБА

Яннис Адетокунбо признался, что не смотрит матчи НБА
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признался, что предпочитает смотреть матчи Евролиги вместо игр Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не смотрю НБА, смотрю «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Не буду врать, смотрю не все игры, только основные моменты. Думаю, что «Панатинаикос» на третьем месте, а «Олимпиакос» четвёртый. Я желаю успеха обоим клубам и надеюсь, что Костас (брат Янниса. — Прим. «Чемпионата») вернётся здоровым и сильным, способным сделать всё, что в его силах, для своей команды, поможет выиграть как можно больше игр. Как я уже сказал, я желаю обеим командам всего наилучшего. Я наблюдаю, мне это очень нравится», — приводит слова Адетокунбо сайт Eurohoops.

В таблице регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикос» занимает третье место, а «Олимпиакос» — пятое. Брат Адетокунбо Костас является тяжёлым форвардом клуба из Афин.

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