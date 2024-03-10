Яннис Адетокунбо признался, что не смотрит матчи НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признался, что предпочитает смотреть матчи Евролиги вместо игр Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не смотрю НБА, смотрю «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Не буду врать, смотрю не все игры, только основные моменты. Думаю, что «Панатинаикос» на третьем месте, а «Олимпиакос» четвёртый. Я желаю успеха обоим клубам и надеюсь, что Костас (брат Янниса. — Прим. «Чемпионата») вернётся здоровым и сильным, способным сделать всё, что в его силах, для своей команды, поможет выиграть как можно больше игр. Как я уже сказал, я желаю обеим командам всего наилучшего. Я наблюдаю, мне это очень нравится», — приводит слова Адетокунбо сайт Eurohoops.

В таблице регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикос» занимает третье место, а «Олимпиакос» — пятое. Брат Адетокунбо Костас является тяжёлым форвардом клуба из Афин.