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ЦСКА одержал первую победу после четырёх поражений подряд

ЦСКА одержал первую победу после четырёх поражений подряд
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Московский ЦСКА, сегодня, 10 марта, обыгравший на выезде «Локомотив-Кубань» из Краснодара (96:82 OT), прервал историческую серию поражений.

Напомним, ЦСКА не выигрывал в последних четырёх играх, последовательно уступив казанскому УНИКСу, пермской «Парме», красноярскому «Енисею» и снова УНИКСу.

Игроками ЦСКА, набравшими наибольшее количество очков в матче с «Локомотивом», стали защитник Тримбл Мело (26) и тяжёлый форвард Амат М'Бай (21). В составе соперников отличился форвард Окаро Уайт, в его активе 19 результативных баллов. Также у «Локо» отметились лёгкий форвард, вернувшийся сегодня в состав, Девон Акун-Пёрселл и центровой Андрей Мартюк, они набрали 13 очков.

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