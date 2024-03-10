ЦСКА победил в одном из пяти последних матчей с «Локомотивом»

Московский ЦСКА, сегодня, 10 марта, обыгравший на выезде «Локомотив-Кубань» (96:82 OT), прервал затяжную серию поражений от команды из Краснодара.

Армейцы выиграли всего в одной из пяти последних очных встреч с «Локомотивом».

Игроками ЦСКА, набравшими наибольшее количество очков в сегодняшней встрече, стали защитник Тримбл Мело (26) и тяжёлый форвард Амат М'Бай (21). В составе соперников отличились форвард Окаро Уайт, в его активе 19 результативных баллов. Также у «Локомотива» отметились лёгкий форвард, вернувшийся сегодня в состав, Девон Акун-Пёрселл и центровой Андрей Мартюк, они набрали 13 очков.

В своём следующем матче, который состоится 16 марта, ЦСКА встретится с «Пармой», начало игры – в 15:00 мск.