Райкович назвал игроков ЦСКА, которые внесли наибольший вклад в победу над «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (96:82 ОТ).

«Для нас сейчас сложный момент – несколько поражений подряд, потеря Каспера Уэйра, который очень для нас важен. И мы перестраиваемся, чтобы найти новые взаимодействия. Важные попадания Никиты Курбанова, созидание от Мело Тримбла, подборы Тони Джекири, Амата М’Бая, защита Ивана Ухова в овертайме сделали результат. Но я хочу поблагодарить всю команду – мы смогли переломить матч, который складывался для нас очень неудачно во второй половине. Победить в Краснодаре, где за «Локо» так болеют – это дорогого стоит. Теперь нам надо дальше налаживать свою игру, потому что нам предстоят очень важные матчи», — сказал Райкович после матча.