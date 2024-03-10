«Последние три минуты всё перечеркнули». Секулич прокомментировал поражение в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (82:96 ОТ).

«Очень интересный матч с очень сильным соперником. На арене была прекрасная атмосфера, спасибо всем, кто пришёл нас поддержать. Сожалею, что мы не смогли порадовать наших болельщиков победой. В какой-то момент мы завладели инициативой и действовали очень хорошо. Но последние три минуты основного времени, когда ЦСКА отыграл двузначное отставание, всё перечеркнули. Конечно, соперник был очень заряжен, но мы это знали и так. Нам нельзя было терять фокус в защите и в нападении. Даже при этом у нас был шанс выиграть матч на последних секундах основного времени.

Как бы то ни было, мы должны извлечь из сегодняшнего поражения урок и подойти к следующим матчам более готовыми. Борьба за позиции в плей-офф ещё только начинается. И мы должны подняться в турнирной таблице как можно выше», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.