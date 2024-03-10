Богичевич: если быть честным, мы использовали усталость «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (81:74).

«Рад, что мы продолжаем нашу победную серию. Мы знали, что игра будет жёсткая, это стиль «Нижнего». Доволен, как мы боролись. Был момент в матче, когда мы играли не очень умно. Но победа есть победа. Парни показали большую энергию и в решающий момент не подвели.

Если быть честным, мы использовали усталость «Нижнего», но обе команды показали себя с хорошей стороны, а победу мы заслужили.

Хочу пожелать тренеру Зорану Лукичу и команде «Нижний Новгород» успеха в «Финале четырёх» Кубка России», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Саратовский клуб расположился на третьей строчке турнирной таблицы в группе Б. Для него эта победа стала шестой подряд. У команды из Нижнего Новгорода, наоборот, прервалась успешная серия из трёх матчей. Сейчас она занимает четвёртое место в группе Б.