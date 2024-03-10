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Богичевич: если быть честным, мы использовали усталость «Нижнего Новгорода»

Богичевич: если быть честным, мы использовали усталость «Нижнего Новгорода»
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (81:74).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Рад, что мы продолжаем нашу победную серию. Мы знали, что игра будет жёсткая, это стиль «Нижнего». Доволен, как мы боролись. Был момент в матче, когда мы играли не очень умно. Но победа есть победа. Парни показали большую энергию и в решающий момент не подвели.

Если быть честным, мы использовали усталость «Нижнего», но обе команды показали себя с хорошей стороны, а победу мы заслужили.

Хочу пожелать тренеру Зорану Лукичу и команде «Нижний Новгород» успеха в «Финале четырёх» Кубка России», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Саратовский клуб расположился на третьей строчке турнирной таблицы в группе Б. Для него эта победа стала шестой подряд. У команды из Нижнего Новгорода, наоборот, прервалась успешная серия из трёх матчей. Сейчас она занимает четвёртое место в группе Б.

Единая лига ВТБ . Группа Б
10 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
81 : 74
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Автодор: Ньюмэн - 20, Мавра - 16, Хэммондс - 13, Беслач - 11, Гаррет - 9, Торнвелл - 8, Халдеев - 2, Фридзон - 2, Пранаускис, Наумов, Петенев, Фёдоров
Пари Нижний Новгород: Близнюк - 21, Чадов - 19, Ганькевич - 13, Смит - 8, Стребков - 7, Понкрашов - 3, Бабурин - 2, Беленицкий - 1, Новакович, Гафуров, Зоткин
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