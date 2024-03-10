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Тренер «Нижнего Новгорода» Лукич объяснил поражение в матче с «Автодором»

Тренер «Нижнего Новгорода» Лукич объяснил поражение в матче с «Автодором»
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» (74:81).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ, Турнирная таблица

«У меня нет претензий к самоотдаче моей команды, потому что только вчера, как вы знаете, мы играли дома. Сегодня у нас была возможность победить, но, к сожалению, не хватило деталей.

Мы начали третью четверть с тремя промахами из трёх, в то время как Ньюман забил три или четыре броска через руку. Кроме того, ситуация в районе кольца была непростой. Две ключевые детали во второй половине не позволили нам изменить ход игры в нашу пользу.

Честно говоря, я не ожидал, что мы сможем так хорошо справиться с такой высокой нагрузкой», — сказал Лукич на пресс-конференции после матча.

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