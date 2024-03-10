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Паскуаль высказался по поводу победы в матче с «Енисеем» после двух овертаймов

Паскуаль высказался по поводу победы в матче с «Енисеем» после двух овертаймов
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (99:91 ОТ).

«Большое спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать. Это почти шесть тысяч человек!
По этой игре, если в целом, нам следует быть довольными. Мы провели плюс-минус 47 минут на хорошем уровне, но последняя 41-я секунда второй четверти и первые четыре минуты третьей стоили нам многого. Мы потеряли концентрацию, перестали быть эффективными… Это была смесь разных факторов, но это помогло «Енисею» поверить в свою победу.

После этого в концовке основного времени у нас была возможность победить, она была и в первом овертайме. Но мы не смогли. При этом я должен поздравить свою команду, потому что во втором овертайме она продемонстрировала свой характер, а это было непросто после того, что случилось в последнем владении в первой дополнительной пятиминутке», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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