Тренер «Енисея» Арсич объяснил поражение в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (91:99 ОТ).

«Поздравляю хозяев. Мы старались, делали свою работу, в последние несколько недель мы не показываем тот баскетбол, который показывали в течение сезона, но, думаю, сегодня мы выглядели лучше, чем неделю назад. Игра была интересная, хочется, чтобы залы были полными, чтобы зрителям было интересно. Были ошибки, но, когда работаешь, такое бывает. Надеюсь, в следующей игре у нас будет больше удачи и мы победим.

С чем связаны поражения? Потеряли ритм тренировок во время Матча звёзд, некоторые игроки были в Штатах, в Дубае. Расслабились. Потом, когда начали тренироваться, были травмы, Белянков попробовал помочь команде, но не смог, последние три дня не тренировался. Это всё влияет на регулярность тренировок, надеюсь, в ближайшее время исправимся», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги ВТБ.