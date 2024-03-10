Коди Миллер-Макинтайр быстрее всех в истории Евролиги оформил 200 ассистов

Американский разыгрывающий «Басконии» Коди Миллер-Макинтайр стал игроком, быстрее всех в истории Евролиги оформившим 200 передач.

Это произошло в матче с берлинской «Альбой». Миллер-Макинтайр оформил шестой дабл-дабл в этом сезоне (14 очков и 10 передач) и обеспечил победу своей команды со счётом 88:71.

Бывшему игроку «Газиантепа» и белградского «Партизана» понадобилось всего 28 матчей, чтобы достичь такого количества результативных передач, в то время как прошлогоднему разыгрывающему «Басконии» Дариусу Томпсону потребовалась 31 встреча в этом соревновании.

В этом сезоне разыгрывающий «Басконии» уже дважды становился лучшим игроком тура.

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Евролига. «Баскония» — «Альба»