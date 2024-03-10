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Майк Джеймс назвал любимых игроков за всю историю Евролиги

Майк Джеймс назвал любимых игроков за всю историю Евролиги
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Лучший бомбардир в истории Евролиги Майк Джеймс рассказал, кто из игроков, выступающих в главном европейском турнире, ему нравится больше всего.

«Когда я только пришёл в лигу, мне очень нравились Серхио Льюль, Нандо Де Коло, Милош Теодосич, Кит Лэнгфорд, Тайриз Райс, Малькольм Дилэйни… Спанулис был прекрасен для наблюдения, Диамантидис был потрясающим», — приводит слова Джеймса Eurohoops.

Команда Джеймса, «Монако», вечером 7 марта победила «Црвену Звезду» со счётом 98:80, а сам защитник стал самым результативным игроком, набрав 20 очков. Американский баскетболист побил рекорд Евролиги по общему количеству очков, ранее принадлежавший греку Спанулису (4455). Новое достижение — 4457 очков.

В настоящий момент «Монако» занимает третью строчку в таблице Евролиги.

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Евролига. «Монако» — «Црвена Звезда»

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