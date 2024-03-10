Майк Джеймс ответил, смог ли бы он обыграть 1 на 1 предыдущего лучшего бомбардира Евролиги

Лучший бомбардир в истории Евролиги Майк Джеймс ответил на вопрос журналистов, смог ли бы он обыграть в игре один на один Вассилиса Спанулиса.

Напомним, рекорд Евролиги по общему количеству очков ранее принадлежал как раз Спанулису.

«Один на один? Я бы, наверное, разгромил бы его, но не потому, что он плохой игрок или что-то в этом роде. Я больше люблю играть один на один, а он очень хорошо манипулирует пик-н-роллами. Когда он переключается, у него появляется пространство для бросков. Один против одного — это больше моя стихия. Он не выбирает людей для игры один на один. Это то, что делаю я, и, думаю, это больше мой конёк, чем его», — приводит слова Джеймса Eurohoops.

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Евролига. «Монако» — «Црвена Звезда»