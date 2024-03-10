Майк Джеймс рассказал, где легче забивать — в НБА или в Евролиге

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс, на днях ставший лучшим бомбардиром в истории Евролиги, рассказал, где, по его мнению, легче набирать очки — в НБА или в Европе.

«То, как устроена игра в Европе, с правилами, меньшей площадкой и отсутствием защитных трёх секунд, на самом деле делает задачу забить гораздо сложнее, чем в НБА. Игра здесь немного интенсивнее.

Переезд в Европу позволил мне повзрослеть ещё быстрее. Я и так взрослел быстрее, чем большинство окружающих меня людей, но теперь, оказавшись здесь, мне пришлось быть самостоятельным. Мне пришлось начинать с нуля и строить себя изо дня в день. Это позволило мне повзрослеть, вырасти и разобраться в себе. Пройти через боль и трудности, хорошие и плохие времена. Это позволило мне понять, кем я являюсь, в самом начале жизни», — приводит слова Джеймса Eurohoops.

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Евролига. «Монако» — «Црвена Звезда»