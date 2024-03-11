20 очков Тайриза Халибёртона помогли «Индиане» обыграть «Орландо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:97.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился американский защитник Тайрис Халибёртон, который записал в свой актив 20 очков, семь подборов и восемь передач. Также отметим выступление камерунского центрового Паскаля Сиакама. Он набрал 20 очков, сделал шесть подборов и три передачи.

Самым результативным в составе «Орландо» стал форвард Паоло Банкеро, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и пять передач. В следующей игре «Орландо» встретится с «Бруклин Нетс». «Индиана» проведёт матч с «Оклахомой».