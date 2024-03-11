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20 очков Тайриза Халибёртона помогли «Индиане» обыграть «Орландо»

20 очков Тайриза Халибёртона помогли «Индиане» обыграть «Орландо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:97.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лучшей результативностью в составе победителей отметился американский защитник Тайрис Халибёртон, который записал в свой актив 20 очков, семь подборов и восемь передач. Также отметим выступление камерунского центрового Паскаля Сиакама. Он набрал 20 очков, сделал шесть подборов и три передачи.

Самым результативным в составе «Орландо» стал форвард Паоло Банкеро, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и пять передач. В следующей игре «Орландо» встретится с «Бруклин Нетс». «Индиана» проведёт матч с «Оклахомой».

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
97 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик: Банкеро - 19, Энтони - 16, Вагнер - 13, Картер - 13, Инглс - 11, Айзек - 9, Вагнер - 9, Харрис - 5, Блэк - 2, Хьюстан, Океке, Скофилд, Битадзе
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 20, Сиакам - 20, Топпин - 17, Макконнелл - 17, Несмит - 16, Тёрнер - 12, Джексон - 7, Шиппард - 2, Нембард, Уокер, Браун, Джонсон, Смит
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