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Алперен Шенгюн покинул площадку на инвалидной коляске после жуткой травмы

Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз», в котором его команда одержала побед со счётом 112:104.

В заключительную минуту матча Шенгюн, стараясь остановить быстрый отрыв соперника, попытался заблокировать бросок тяжёлого форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса. Как итог, турецкий баскетболист неудачно приземлился и получил травму ноги. Центровой не смог самостоятельно покинуть площадку — его увозили на инвалидной коляске.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 21-летний Алперен Шенгюн принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 21,2 очка, 9,4 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 53,7, трёхочковых — 29,7. На данный момент «Хьюстон» занимает 11-е место на Западе (29-35).