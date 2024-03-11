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Алперен Шенгюн покинул площадку на инвалидной коляске после жуткой травмы

Алперен Шенгюн покинул площадку на инвалидной коляске после жуткой травмы
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Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз», в котором его команда одержала побед со счётом 112:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В заключительную минуту матча Шенгюн, стараясь остановить быстрый отрыв соперника, попытался заблокировать бросок тяжёлого форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса. Как итог, турецкий баскетболист неудачно приземлился и получил травму ноги. Центровой не смог самостоятельно покинуть площадку — его увозили на инвалидной коляске.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 21-летний Алперен Шенгюн принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 21,2 очка, 9,4 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 53,7, трёхочковых — 29,7. На данный момент «Хьюстон» занимает 11-е место на Западе (29-35).

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
104 : 112
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Сабонис - 25, Монк - 20, Фокс - 18, Мюррэй - 13, Митчелл - 8, Хаертер - 6, Барнс - 5, Лайлз - 5, Лень - 4, Макги, Дуарте, Джонс, Эдвардс, Эллис
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Грин - 19, Шенгюн - 14, Томпсон - 13, Уитмор - 10, Брукс - 10, Смит II - 10, Ландейл - 9, Грин - 5, Холидей, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
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