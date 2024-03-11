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Кливленд Кавальерс — Бруклин Нетс 101:120, как сыграли, кто победил, результат матча НБА 11 марта

«Кливленд» проиграл «Бруклину» в матче НБА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 120:101.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В составе победителей самым результативным стал Кэмерон Томас, который записал в свой актив 29 очков. Микал Бриджес набрал 25 очков. Самым результативным в составе «Кливленда» стал Жорж Ньянг, который записал в свой актив 20 очков.

Таким образом, «Кливленд» потерпел второе поражение за последние три матча. «Бруклин», в свою очередь, одержал первую победу после двух поражений подряд. В следующем матче «Кливленд» встретится с «Финикс Санз», а «Бруклин» проведёт матч с «Орландо Мэджик».

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
101 : 120
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Ньянг - 20, Аллен - 15, Гарлэнд - 14, Портер - 13, Окоро - 11, Джонс - 8, Бейтс - 7, ЛеВерт - 6, Меррилл - 5, Мобли - 2, Нэнс
Бруклин Нетс: Томас - 29, Бриджес - 25, Шрёдер - 17, Клэкстон - 16, Финни-Смит - 11, Смит - 7, Уилсон - 7, Уокер - 4, Шарп - 4, Уотфорд, Бэйтс-Диоп, Клауни
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