«Кливленд» проиграл «Бруклину» в матче НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 120:101.

В составе победителей самым результативным стал Кэмерон Томас, который записал в свой актив 29 очков. Микал Бриджес набрал 25 очков. Самым результативным в составе «Кливленда» стал Жорж Ньянг, который записал в свой актив 20 очков.

Таким образом, «Кливленд» потерпел второе поражение за последние три матча. «Бруклин», в свою очередь, одержал первую победу после двух поражений подряд. В следующем матче «Кливленд» встретится с «Финикс Санз», а «Бруклин» проведёт матч с «Орландо Мэджик».