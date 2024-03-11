Впервые за восемь лет в матче НБА обе команды набрали менее 80 очков

Сегодня, 11 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Игра завершилась со счётом 79:73 в пользу гостевой команды.
Примечательно, что оба коллектива не смогли набрать более 80 очков за встречу. Это первый подобный случай в НБА с января 2016 года, когда «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс» сыграли со счётом 78:74 в пользу вторых. Отметим, что в сегодняшнем матче игроки «Нью-Йорка» реализовали 32,5% бросков, а «Филадельфии» — 38,8%.
Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Келли Убре, проведший на площадке в общей сложности 33 минуты. За этот период Убре набрал 18 очков (6 из 19 с игры, 6 из 9 — штрафные), 10 подборов, три результативные передачи и столько же перехватов. Защитник Бадди Хилд, в свою очередь, добавил 16 очков со скамейки запасных.
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