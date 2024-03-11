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Впервые за восемь лет в матче НБА обе команды набрали менее 80 очков

Впервые за восемь лет в матче НБА обе команды набрали менее 80 очков
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Сегодня, 11 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Игра завершилась со счётом 79:73 в пользу гостевой команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что оба коллектива не смогли набрать более 80 очков за встречу. Это первый подобный случай в НБА с января 2016 года, когда «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс» сыграли со счётом 78:74 в пользу вторых. Отметим, что в сегодняшнем матче игроки «Нью-Йорка» реализовали 32,5% бросков, а «Филадельфии» — 38,8%.

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2016, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
74 : 78
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 14, Пекович - 12, Уиггинс - 11, Рубио - 9, Мартин - 9, Мухаммад - 7, Принс - 6, Гарнетт - 4, Лавин - 2, Дьенг, Миллер, Пэйн, Бьелица
Денвер Наггетс: Галлинари - 20, Нуркич - 15, Харрис - 8, Мудиай - 7, Бартон - 7, Нельсон - 6, Фой - 4, Йокич - 4, Папаниколау - 4, Фарид - 3, Миллер, Хиксон, Ловернь

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Келли Убре, проведший на площадке в общей сложности 33 минуты. За этот период Убре набрал 18 очков (6 из 19 с игры, 6 из 9 — штрафные), 10 подборов, три результативные передачи и столько же перехватов. Защитник Бадди Хилд, в свою очередь, добавил 16 очков со скамейки запасных.

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
73 : 79
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Брансон - 19, Дивинченцо - 15, Богданович - 10, Харт - 9, Ачиува - 8, Бёркс - 5, Симс - 4, Хартенштайн - 3, Макбрайд, Ануноби, Милтон, Робинсон
Филадельфия Сиксерс: Убре - 18, Хилд - 16, Рид - 13, Харрис - 11, Лоури - 8, Пэйн - 7, Бамба - 4, Мартин - 2, Даутин, Каунсил, Смит, Батюм
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