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Видеообзор матча «Зенит» — «Енисей» в Единой лиге

Видеообзор матча «Зенит» — «Енисей» в Единой лиге
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Вчера, 10 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» встречался с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева паркета со счётом 98:91 в овертайме.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер, который набрал 23 очка за 27 минут на паркете. В свою очередь, у «Енисея» отличился Ксэвьер Ратэн-Мэйс, набравший 17 очков в графе результативности.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в группе «А», а «Енисей» замыкает турнирную таблицу, находясь на шестой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 91
ОТ
Енисей
Красноярский край
Зенит: Фрейзер - 23, Курич - 19, Эртель - 16, Хантер - 11, Торопов - 4, Морман - 3, Захаров - 2, Жбанов - 2, Клименко - 2, Зубков - 2, Карасёв, Вольхин
Енисей: Ратэн-Мэйс - 17, Мартин - 16, Сонько - 12, Балашов - 10, Бич - 8, Карпенко - 7, Долинин - 6, Хопкинс - 5, Топтунов, Лобарев, Белянков, Загретдинов
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Новости. Баскетбол
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