Видеообзор матча «Зенит» — «Енисей» в Единой лиге

Вчера, 10 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» встречался с красноярским «Енисеем».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева паркета со счётом 98:91 в овертайме.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер, который набрал 23 очка за 27 минут на паркете. В свою очередь, у «Енисея» отличился Ксэвьер Ратэн-Мэйс, набравший 17 очков в графе результативности.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в группе «А», а «Енисей» замыкает турнирную таблицу, находясь на шестой строчке.