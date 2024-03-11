«Какая Евролига? Какая НБА?» Елевич — о матче «Локомотива-Кубань» с ЦСКА

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал прошедший матч между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и московским ЦСКА, который проходил в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Игра “Локо” и ЦСКА — это просто суперматч, это что то невероятное, феноменальное! Какая Евролига? Какая НБА?! Интрига была потрясающая. И накануне в матче “Пармы” и УНИКСа то же самое было. А что меня здесь больше всего порадовало, так это то, что в обеих командах тон во многом задают российских игроки: у «Локомотива» это Емченко и Мартюк, у ЦСКА — Астапкович и Курбанов.

Важно, что ЦСКА после четырёх поражений одержал очень хорошую победу. “Локо” тоже очень здорово играл, но в концовке, когда вели с разницей в 10 очков, где то немного расслабились и поверили в победу. Но нельзя в неё верить вплоть до последней секунды», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 96:82. При этом за несколько минут до конца основного времени матча армейцы уступали с разницей в 10 очков. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, который набрал 26 очков. В составе хозяев из Краснодара отличился форвард Окаро Уайт, записавший на свой счёт 19 очков.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы «А» второго этапа Единой лиги, уступая лишь казанскому УНИКСу по дополнительным показателям. «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке.