Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Какая Евролига? Какая НБА?» Елевич — о матче «Локомотива-Кубань» с ЦСКА

«Какая Евролига? Какая НБА?» Елевич — о матче «Локомотива-Кубань» с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал прошедший матч между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и московским ЦСКА, который проходил в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Игра “Локо” и ЦСКА — это просто суперматч, это что то невероятное, феноменальное! Какая Евролига? Какая НБА?! Интрига была потрясающая. И накануне в матче “Пармы” и УНИКСа то же самое было. А что меня здесь больше всего порадовало, так это то, что в обеих командах тон во многом задают российских игроки: у «Локомотива» это Емченко и Мартюк, у ЦСКА — Астапкович и Курбанов.

Важно, что ЦСКА после четырёх поражений одержал очень хорошую победу. “Локо” тоже очень здорово играл, но в концовке, когда вели с разницей в 10 очков, где то немного расслабились и поверили в победу. Но нельзя в неё верить вплоть до последней секунды», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 96:82. При этом за несколько минут до конца основного времени матча армейцы уступали с разницей в 10 очков. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, который набрал 26 очков. В составе хозяев из Краснодара отличился форвард Окаро Уайт, записавший на свой счёт 19 очков.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы «А» второго этапа Единой лиги, уступая лишь казанскому УНИКСу по дополнительным показателям. «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 96
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Уайт - 19, Акун-Пёрселл - 13, Мартюк - 13, Бэрфорд - 11, Ндур - 6, Емченко - 6, Елатонцев - 5, Узинский - 5, Щербенев - 2, Темиров - 2, Ведищев, Сычков
ЦСКА: Тримбл - 26, М'Бай - 21, Жан-Шарль - 14, Астапкович - 11, Курбанов - 10, Джекири - 7, Антонов - 4, Хэнлан - 3, Ухов, Руженцев, Карданахишвили, Клюев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android