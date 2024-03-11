Игрок «Сиксерс» Келли Убре рассмеялся после того, как соперник повалил его на паркет

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре начал смеяться после того, как лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс Донте Дивинченцо повалил его на паркет во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между их командами. Эпизод случился в четвёртой четверти: в ходе борьбы с Убре под кольцом Дивинченцо оказался на паркете, после чего не совладал с эмоциями и сам повалил Келли на площадку.

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После рассмотрения эпизода судьи выписали Дивинченцо и Айзейю Хартенштайну (оба – «Никс»), а также Пол уРиду («Филадельфия») технические замечания.

Напомним, матч закончился со счётом 79:73 в пользу «Филадельфии».