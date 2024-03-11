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«Терять было нечего». Иван Ухов — о победе ЦСКА над «Локомотивом-Кубань»

«Терять было нечего». Иван Ухов — о победе ЦСКА над «Локомотивом-Кубань»
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Атакующий защитник московского ЦСКА Иван Ухов поделился мнением о победе над краснодарским «Локомотивом-Кубань» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Да, была непростая игра. Сначала повели и смогли создать какую то разницу, как было и в предыдущих матчах. Но затем снова допустили ошибки. “Локомотив” воспользовался этим, убежал в быстрые отрывы и забил легкие мячи. В третьей четверти где то не могли реализовать моменты. В защите в тот промежуток времени у нас получалось получше, чем в нападении.

Когда было «-10» очков, терять было нечего, и со всей оставшейся у нас энергией стали просто спокойно играть в баскетбол, ни на что не реагируя. И где то от защиты пошло нападение, где смогли найти броски, сократить разницу и перевести игру в овертайм, а затем на этом подъеме добыть победу, которая нам сейчас очень нужна», – приводит слова Ухова «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 96:82. При этом за несколько минут до конца основного времени матча армейцы уступали с разницей в 10 очков. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, который набрал 26 очков. В составе хозяев из Краснодара отличился форвард Окаро Уайт, записавший на свой счёт 19 очков.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы «А» второго этапа Единой лиги, уступая лишь казанскому УНИКСу по дополнительным показателям. «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 96
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Уайт - 19, Акун-Пёрселл - 13, Мартюк - 13, Бэрфорд - 11, Ндур - 6, Емченко - 6, Елатонцев - 5, Узинский - 5, Щербенев - 2, Темиров - 2, Ведищев, Сычков
ЦСКА: Тримбл - 26, М'Бай - 21, Жан-Шарль - 14, Астапкович - 11, Курбанов - 10, Джекири - 7, Антонов - 4, Хэнлан - 3, Ухов, Руженцев, Карданахишвили, Клюев
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Новости. Баскетбол
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