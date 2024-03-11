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Президент ЦСКА Андрей Ватутин подвёл итоги матча с «Локомотивом-Кубань»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подвёл итоги матча с «Локомотивом-Кубань»
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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал гостевую победу армейцев над краснодарским «Локомотивом-Кубань» в матче, который проходил во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Поздравляю команду со столь нужной победой. Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал нас в этот затянувшийся трудный момент сезона. Серия без побед давила на тренеров, игроков, менеджмент клуба, да и прилично расстраивала болельщиков. Эмоций сегодня очень много, надеюсь, эта победа даст нам своеобразный психологический буст.

Наши проблемы в игре остаются с нами, особенно неумение удерживать преимущество в ходе игры, но сегодня лучше о хорошем. Мы большей частью отлично защищались, боролись в каждом моменте и верили в себя. К слову, ни в одной проигранной игре команда не сдавалась и продолжала искать шансы. Увы, продолжаем учиться играть без Каспера Уэйра, и пока не можем сказать, когда он вернется», – приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 96:82. При этом за несколько минут до конца основного времени матча армейцы уступали с разницей в 10 очков. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, который набрал 26 очков. В составе команды из Краснодара отличился форвард Окаро Уайт, записавший на свой счёт 19 очков.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы «А» второго этапа Единой лиги, уступая лишь казанскому УНИКСу по дополнительным показателям. «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 96
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Уайт - 19, Акун-Пёрселл - 13, Мартюк - 13, Бэрфорд - 11, Ндур - 6, Емченко - 6, Елатонцев - 5, Узинский - 5, Щербенев - 2, Темиров - 2, Ведищев, Сычков
ЦСКА: Тримбл - 26, М'Бай - 21, Жан-Шарль - 14, Астапкович - 11, Курбанов - 10, Джекири - 7, Антонов - 4, Хэнлан - 3, Ухов, Руженцев, Карданахишвили, Клюев
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