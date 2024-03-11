Единая лига назвала символическую пятёрку игровой недели с 4 по 10 марта

Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку минувшей игровой недели с 4 по 10 марта. Как информирует пресс-служба чемпионата, в неё вошли разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич, центровой «Уралмаша» Октавиус Эллис, разыгрывающий Мело Тримбл, представляющий ЦСКА, разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель, а также атакующий защитник «Пармы» Си Джей Брайс.

Фото: Официальный сайт Единой лиги ВТБ

Напомним, турнирную таблицу Единой лиги в группе А сейчас возглавляет казанский УНИКС. Подопечные Велимира Перасовича одержали 23 победы и потерпели семь поражений. Группу Б возглавляет «Уралмаш» из Екатеринбурга, в активе которого 18 побед при 13 поражениях.

Недавно Единая лига также представила топ-10 моментов прошедшей игровой недели.